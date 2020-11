SAELEMAEKERS, Secondo me c'era un altro rigore

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan protagonista nella partita contro la Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport dopo il match: "È un momento bello per noi. Per il mister invece è difficile, quindi abbiamo vinto anche per lui. A me il club e il mister mi stanno dando fiducia, io mi impegno molto in allenamento e sono contento di aver aiutato la squadra sul campo. Per me il secondo era rigore ma non ho rivisto le immagini ancora. Noi lavoriamo ogni giorno duramente, siamo contenti dei risultati che stiamo ottenendo".