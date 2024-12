RUNJAIC, Bel regalo di Natale e grande soddisfazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaić ha parlato così nel post partita ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Oggi abbiamo conquistato tre punti importanti contro una grande squadra. Non era facile oggi, siamo felici per il risultato ed è un bel regalo di Natale per noi. C'è grande soddisfazione per questa vittoria".

Pensa all'Europa? "Ci sono molte città belle in Europa, siamo nel bel mezzo dell'Europa. Prossima domanda (ride, ndr)".

Sui gol: "L'importante è segnare, Lucca ha fatto un bel gol, ma anche quello di Thauvin non è male".

Come sta Alexis Sanchez? "Conosciamo le qualità del calciatore, lo rispettiamo. Ma è stato infortunato, non è al 100% della forma. Ancora non è pronto per partire dall'inizio, oggi ad esempio era una gara tosta non era quella ideale per farlo giocare. Lui deve continuare ad allenarsi e vedremo in futuro perché ci può essere utile".

Su Iker Bravo: "E' un ragazzo straordinario, ha grande energia. E' ad un bel livello per la sua età, deve ancora migliorare, è solo all'inizio della sua carriera. Può alzare ancora di più il suo livello".