RUGGERI, Con Gasp cresciuto molto. Mi sento più forte

© foto di www.imagephotoagency.it

"Che emozione. Ho fatto tutta la trafila del settore giovanile, dopo 6 mesi di provino sono stato tesserato dall’Atalanta nel 2009 e, squadra dopo squadra, sono arrivato all’esordio del 2020, prima in Champions League contro il Liverpool e poi in campionato con l’Inter. Sono state partite importanti ed emozionanti, peccato solo che non ci fossero i tifosi visto che eravamo in piena emergenza Covid. Ora sto trovando continuità, è bellissimo". parla così Matteo Ruggeri, esterno classe 2002 dell'Atalanta, nell'intervista a Tuttosport.

Lei ha dichiarato: "Gasperini è la mia forza e la mia fortuna".

"Mi ha sempre dato molto. Lo fa ogni giorno, sotto tanti aspetti e di questo sono orgoglioso. Adesso faccio cose che prima non mi sognavo nemmeno di tentare, anche a livello fisico e di gamba sono cresciuto molto: mi sento bene, più forte".