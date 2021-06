ROMA, Tenta di portare in Italia Sergio Ramos che...

Roma molto attiva sul mercato grazie anche al carisma di Mourinho in panchina e potrebbe portare in Italia addirittura Sergio Ramos. Come riporta Sport Mediaset, sul proprio sito, la Roma dopo i nomi di Xhaka e Rui Patricio, tenta la carta Sergio Ramos, che si svincola a fine mese dal Real Madrid. Qualità, carattere, prestigio ed esperienza per i giallorossi che - anche grazie al famoso Decreto Crescita - propongono un biennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione ma devono vedersela con diverse concorrenti.

Un'altra leva però, come già accaduto per esempio a Cristiano Ronaldo, potrebbe essere quella dell'erario che dal 2017 permette di pagare una cifra forfettaria di 100.000 euro spostando la Residenza fiscale in Italia in modo da incentivare chi ha elevati patrimoni e redditi di fonte estera.

Ramos - si legge - per ora ha preso tempo, anche perché attende di scegliere l'offerta migliore. In passato si era parlato di PSG che, dopo Donnarumma, ora è concentrato su Hakimi, il giocatore stesso ha negato di voler tornare al Siviglia, c'è l'opzione Manchester United oltre a quelle maggiormente remunerative, anche se meno sfidanti, che portano alla MLS o al Qatar.