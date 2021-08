ROMA, Stop Pellegrini, Dzeko si allena da solo

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Edin Dzeko si è allenato a Trigoria, ma ha svolto lavoro personalizzato, dunque non con il resto dei compagni della Roma. Un'ora di seduta differenziata rispetto agli altri per non perdere ritmo in attesa di poter prendere il volo per Milano, e il calciatore spererebbe già domani, per chiudere con l'Inter. Problema durante l'allenamento, invece, per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha lasciato a metà seduta il campo per un problema fisico, nelle prossime ore se ne accerterà l'entità. (ANSA).