Dopo le indiscrezioni rilanciate questa mattina da diversi organi di stampa, in primis da Il Tempo, la Roma ha diramato un comunicato sul sito ufficiale in risposta alla sospensione del titolo in borsa confermando i contatti in corso per l'ingresso in società del Friedkin Group. E' stata quindi confermata la voce sull'ingresso di nuovi soci all'interno della società giallorossa.