ROMA, Bilancio chiuso a -24 mln. Spinazzola rinnova

Il consiglio d'amministrazione della Roma ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2019 con una perdita di 24,3 milioni di euro (dovrà essere approvato dall'assemblea degli azionisti il prossimo 28 ottobre). I ricavi totali per il 2018-2019 sono di 232,8 milioni, mentre i costi corrispondono a 264,5 milioni, in aumento di 34,4 milioni. La gestione operativa netta dei calciatori (che corrisponde al saldo delle operazioni di mercato) è positiva per 123,3 milioni, grazie soprattutto alle plusvalenze di 130,1 milioni. Crescono poi le spese per il personale, che comprendono gli stipendi di calciatori, dirigenti e dipendenti, che arrivano a quota 184,4 milioni (un aumento di +25,6 mln). Inoltre si legge quanti rinnovi sono stati fatti dal club, tra cui quello di Spinazzola, che non era stato ancora annunciato, fino al 2024: "Sono stati prolungati i contratti economici per le prestazioni sportive dei calciatori Dzeko, fino al 30 giugno 2022, Fazio, fino al 30 giugno 2021, Zaniolo, fino al 30 giugno 2024, e Under, fino al 30 giugno 2023, e Spinazzola, fino al 30 giugno 2024".