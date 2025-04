Real Betis, alle 21:30 in campo in Liga contro il Valladolid: le scelte di Pellegrini

Alle 21:30 il Betis sfiderà il Real Valladolid, ultimo in classifica, per la 33° giornata di Liga. I Verdiblancos, sesti i classifica a quota 51 punti, hanno l'opportunità di superare il Villareal, sconfitto per 3-0 ieri dal celta Vigo, al quinto posto valido per l'accesso alla prossima Champions League visto che la Spagna è già sicura del secondo posto nel ranking Uefa per nazioni. Da sottolineare come il Submarino Amarillo però domenica debba recuperare il match, valevole per la 26° giornata, contro l'Espanyol. Di seguito l'undici scelto da Pellegrini per l'ultimo match dei suoi prima dell'andata della semifinale di Conference League contro la Fiorentina:

Real Betis (4-3-2-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardos, Fornals; Antony, Isco, Rodriguez; Hernandez.