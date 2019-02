QUI UDINESE, Niente ritiro: oggi lavoro per i viola

Doppie sedute giornaliere per tutta la settimana in casa Udinese: come riporta Udineseblog.it, in casa bianconera è deciso di puntare sul lavoro e non sul ritiro. La squadra è rimasta al centro sportivo per la maggior parte del tempo, escluse le serate, che ogni giocatore ha potuto trascorrere in famiglia. Inutile, quindi, adottare anche la misura del ritiro anticipato a oggi. Appuntamento, quindi, per un'altra giornata di lavoro intenso con una nuova doppia seduta al Bruseschi. Rientro a casa. E da domani pomeriggio tutti in hotel, come da prassi.