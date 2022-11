QUI SAMP, Probabile di Stankovic: Quaglia in panchina

Come riporta TMW, c'è un dubbio legato al modulo per Dejan Stankovic in vista della gara contro la Fiorentina a Marassi. Il tecnico blucerchiato sta valutando se schierare una difesa a tre o a quattro. Sicuro di una maglia da titolare Colley, mentre in mezzo Amione e Murillo o Ferrari potrebbero essere gli altri due centrali. In caso di linea a quattro il giovane arrivato in agosto dal Verona potrebbe essere allargato a sinistra con Bereszynski a destra. A centrocampo Leris, Rincon e Yepes si contenderanno una maglia da titolare al fianco di Villar, con Djuricic a sinistra in caso di 3-5-2 e Augello a tutta fascia. In attacco tre per due posti con Montevago o Gabbiadini al fianco di Caputo.