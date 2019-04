QUI PARMA, Valdes torna in gruppo, out Marques

Doppio allenamento al centro sportivo di Collecchio per il Parma che domenica ospita la Fiorentina. Lavoro tecnico a circuito nella sessione mattutina, partitelle tecnico tattiche nella seduta pomeridiana . E’ tornato in gruppo Valdes, assente Marques per sindrome influenzale. Programma personalizzato per Santacroce, terapie per Galloppa. Giovedì 9 febbraio alle ore 15 la squadra si allenerà sempre sul sintetico di Collecchio. Alle 14.30 Nicola Pavarnini sarà a disposizione dei giornalisti in sala stampa.