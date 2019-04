QUI PARMA, Allenamento tattico in vista dei viola

Allenamento sul campo in sintetico di Collecchio questa mattina per il Parma che si prepara ad ospitare la Fiorentina. La squadra ha svolto un lavoro prevalentemente tattico. Terapie per Galloppa, programma differenziato per Santacroce, mentre Paletta è tornato in gruppo. Sabato 11 febbraio il Parma Fc si allenerà a porte chiuse dalle 15 sempre a Collecchio. Alle 13,45 mister Donadoni sarà a disposizione dei giornalisti nella sala stampa del centro sportivo.