QUI MILAN, Ballo-Tourè in gruppo. Romagnoli è out

Continua il lavoro del Milan in vista della trasferta di sabato a Firenze, in programma alle ore 20:45: secondo quanto riporta la redazione di Milannews.it, Ballo-Tourè oggi ha lavorato regolarmente in gruppo e dunque sarà disponibile per il match contro la Fiorentina. Romagnoli e Castillejo invece sono ancora alle prese con alcuni problemi fisici e hanno lavorato a parte: per loro l'ultimo verdetto sarà emesso entro le prossime 48 ore.