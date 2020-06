QUI LAZIO, Tanti infortunati e cambi in vista dei viola

Come riporta il portale Lalaziosiamonoi.it, la Lazio all'indomani del ko di Bergamo contro l'Atalanta ha effettuato il lavoro di scarico alle 13. Non si è visto Marusic, l'unico tra gli infortunati che poteva avere speranze di rientrare per la Fiorentina, come confidato da Inzaghi nella conferenza pre Atalanta. A questo punto il forfait resta l'ipotesi più probabile. Sicuramente out per la gara con la Fiorentina Lucas Leiva, Luiz Felipe, Adekanye e Raul Moro. La gara con l'Atalanta ha comportato altri guai fisici, su tutti quello di Cataldi. Il centrocampista ha riportato un problema alla caviglia e al ginocchio: oggi pomeriggio ha svolto accertamenti in Paideia per fare chiarezza sull'entità dell'infortunio. In attesa di comunicazioni da parte dello staff medico, il suo recupero per sabato appare improbabile. Toccherà a Parolo in regia tra Milinkovic e Luis Alberto, che al Gewiss Stadium era sceso in campo non al 100% (affaticamento muscolare). Da valutare Radu e Correa, sostituiti nel secondo tempo: Inzaghi a prescindere dalle loro condizioni dovrebbe sostituirli con Bastos e Caicedo.