QUI LAZIO, L'unico giocatore che recupera è Hysaj

© foto di www.imagephotoagency.it

Lalaziosiamonoi.it fa il punto sulla condizione dei giocatori biancocelesti, di scena domani a Torino e lunedì a Firenze. Zaccagni coi compagni anche durante la rifinitura, però non verrà convocato, nemmeno simbolicamente contro la squadra di Juric: il recupero per l'infortunio all'alluce è quasi completato. Probabilmente si rivedrà in campo, seppur in corsa, lunedì a Firenze.

Si procederà con cautela visto il lungo periodo ai box. L'unico calciatore ritrovato per il recupero con il Toro è Hysaj, che ha risolto la distorsione alla caviglia rimediata con il Bayern. L'albanese si contende la maglia con Lazzari, l'altro terzino sarà Marusic.