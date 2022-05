QUI JUVENTUS, Seduta odierna: McKennie in gruppo

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Si avvicina l’ultima sfida della stagione per i bianconeri e questa mattina, infatti, la Juve è scesa in campo per proseguire la preparazione in vista di questo appuntamento. La sessione di lavoro odierna ha previsto una prima parte dedicata ai torelli, prima di proseguire con esercitazioni focalizzate sul possesso palla per poi chiudere con una partitella finale. Weston McKennie ha svolto l'intero allenamento con il gruppo.

Domani appuntamento al mattino per l’allenamento della vigilia. Non è prevista la consueta conferenza stampa di Mister Allegri, ma un’intervista in esclusiva ai microfoni di Juventus TV", si legge su Juventus.com.