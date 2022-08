QUI JUVE, Recuperano Szczesny e Bonucci. Pogba...

La Juventus si sta preparando in vista della sfida contro la Roma, in programma sabato alle 18.30. Buone notizie per Massimiliano Allegri, che ha recuperato Wojciech Szczesny, con il portiere che riprenderà il suo posto da titolare in porta. Per quel che riguarda la difesa buone chance anche per rivedere Leonardo Bonucci dal primo minuto. Insieme a McKennie dunque, i bianconeri recuperano tre pedine importanti anche per la trasferta di Firenze. Pogba invece dalla prossima settimana dovrebbe tornare a correre anche in campo: quasi impossibile che ci sia con la Fiorentina.