QUI JUVE, Ramsey recuperato per i viola, Kean in forse

Mancano due giorni al big match e, sponda bianconera, prosegue la preparazione della Juventus in vista del match di sabato alle 18 con la Fiorentina: sul sito ufficiale del club torinese è stato poco fa pubblicato un report sull'allenamento concluso pochi minuti fa dalla squadra di Massimiliano Allegri. La buona notizia per il tecnico livornese è il rientro di Aaron Ramsey che, come si legge "questa mattina ha svolto l'intera seduta di gruppo". Nessuna novità invece per Moise Kean, ai box da una settimana e ancora in forse per il match coi viola; sarà sicuramente fuori Mattia De Sciglio, che nel match col Sassuolo ha rimediato una lesione al bicipite femorale e potrebbe rientrare solo dopo la sosta. La seduta odierna dei bianconeri è stata prevalentemente dedicata al possesso palla ed alle esercitazioni tattiche sia offensive che difensive.