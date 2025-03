Qui Juve: Conceiçao può recuperare per Firenze. Motta compatta la squadra

Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Juventus a tre giorni dalla gara di campionato contro la Fiorentina. Senza le competizioni come la Supercoppa, la Coppa Italia e la Champions League, la vita cambia inevitabilmente, anche sul piano lavorativo. Thiago Motta, insieme al suo staff, ha cercato di sfruttare l’unico vantaggio derivante dal concentrarsi solo sul campionato: dedicare più tempo agli allenamenti e preparare meglio le partite. Il tecnico ha organizzato la settimana in modo diverso, iniziando con una doppia sessione di allenamento che ha incluso un pranzo comune alla Continassa. Una full-immersion nel centro sportivo. Al mattino, la squadra ha affrontato test atletici per monitorare il loro stato di forma, mentre al pomeriggio si è concentrata sulla forza in palestra.

Per la trasferta di Firenze, scrive il quotidiano torinese, Motta spera di recuperare alcuni giocatori: potrebbe riavere a disposizione Francisco Conceicao, Rohui e Savona, assenti nell'ultimo periodo per infortunio. Le sensazioni sono positive, soprattutto sul portoghese: oggi prevista una seduta sul campo in cui si capirà qualcosa anche per la formazione anti-Viola.