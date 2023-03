QUI INTER, Un triplo recupero verso la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce il Corriere dello Sport, l’infermeria nerazzurra è in continuo svuotamento. Gosens, Bastoni e Dimarco sono sulla via del rientro: nessuno di loro, ieri, ha lavorato in gruppo, ma sono comunque andati in campo per svolgere le rispettive sedute differenziate. Entro mercoledì è previsto il loro rientro in gruppo, poi toccherà ad Inzaghi decidere come e quando impiegarli. L’idea è di convocarli con la Fiorentina anche se rimane difficile l’impiego dal primo minuto di tutti e tre.