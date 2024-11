QUI INTER, Il punto sugli assenti per la trasferta di Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello sport in edicola fa il punto sugli infortunati in casa Inter prima del match contro la Fiorentina. L’unico ballottaggio per i nerazzurri riguarda Darmian e Dumfries sulla fascia destra, con le prossime ore cruciali per Inzaghi. Oggi sono previsti gli esami strumentali per Pavard, che ha accusato un infortunio muscolare al flessore contro il Lipsia.

Le sensazioni non sono positive, e si teme una lesione. Acerbi e Frattesi, assenti in Champions League, proseguiranno il lavoro differenziato, ma potrebbero essere disponibili per domenica, senza però partire titolari. De Vrij in difesa e il rientro di Mkhitaryan dal primo minuto sono sicuri, mentre l'Inter cerca una vittoria di alta classifica che manca dall'incontro con l'Atalanta del 30 agosto.