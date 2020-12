QUI GENOA, Si ferma Parigini, non ci sarà coi viola

Un altro infortunato per il Genoa proprio alla vigilia della gara salvezza contro la Fiorentina in trasferta. Si è fermato Parigini a causa di un risentimento muscolare: l’infortunio sarà valutato nei prossimi giorni. Intanto la squadra ha completato la rifinitura, dedicata soprattutto come di consueta ai movimenti e agli schemi: Maran ha puntato molto anche sull’esecuzione di punizioni e altre situazioni con palle inattive.