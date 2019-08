QUI GENOA, Seduta mattutina: recuperato Pajac

Il Genoa è sceso in campo questa mattina per una classica seduta di allenamento. Tre gruppi scaglionati, compresi i portieri. Una mattinata da mangiarsi tra gli attrezzi per tonificare i muscoli, agli ordini masticati dai preparatori. Per il match con la Viola, il il Grifone recupera Agudelo e Pajac dopo il turno di squalifica. La squadra lascerà l’impianto, soggetto alla messa in sicurezza per i lavori estivi, dopo il pranzo sempre in sede.