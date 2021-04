QUI GENOA, Schemi e calci piazzati: stasera ritiro

Poche ore e sarà Genoa-Fiorentina. Sui campi del Centro Sportivo Signorini, Criscito e compagni hanno eseguito il tagliando e passato il collaudo. Tutti i nazionali, con il rientro di quelli mancanti, sono rientrati alla base. Il punto sulle condizioni è stato fatto prima della riunione con cui hanno preso il via i lavori. La parte introduttiva della rifinitura è stata presa in carico dai preparatori per attivare riflessi e distretti muscolari. Accanto alle prove dei calci piazzati, il tecnico Ballardini, con il vice Regno, ha preso visione delle risposte per l’assimilazione degli schemi. Finale con la canonica partitella. In serata l’inizio del ritiro.