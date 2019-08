QUI GENOA, Lavoro di tattica: Agudelo e Pajac ok

Giorno impostato sul lavoro di tattica nel rinnovato ‘Signorini’ in casa Genoa: come riporta il sito ufficiale del club rossoblu, la squadra di Andreazzoli ha svolto una seduta mattutina a Multedo con attivazione, possesso, schemi e partitina, con analisi in particolare sui movimenti d’attacco con e senza pallone, addestramenti per le coperture con ripassi e ripetizioni. Con il rientro di Agudelo e Pajac da squalifica il gruppo è quasi del tutto al completo in vista della sfida di domenica sera contro la Fiorentina a Marassi.