QUI EMPOLI, Baldanzi verso il forfait, gioca Cambiaghi

Piove sul bagnato in casa Empoli che, dopo una partenza che lo vede come peggior attacco della serie A con appena un gol segnato, potrebbe anche perdere il suo gioiello Tommaso Baldanzi - autore di quell’unica rete - in vista del derby di Firenze a causa di una botta alla caviglia rimediata contro la Norvegia in Under 21.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore nella giornata di ieri sentiva dolore ed è stato costretto a saltare l’allenamento con il resto dei compagni. Salvo colpi di scena il trequartista classe 2003 non riuscirà a partire titolare, per questo Andreazzoli valuta le alternative: il tridente dovrebbe essere composto da Cambiaghi Caputo e Cancellieri ma occhio anche a Gyasi e a Daniel Maldini, tornato a disposizione dopo una serie di guai muscolari.