QUI CAGLIARI, Bellanova torna negativo al covid

Buone notizie per Walter Mazzarri alla vigilia della sfida della Fiorentina. Come anticipato da Alberto Masu su L'Unione Sarda, infatti, Bellanova è tornato negativo. Dopo una settimana di Covid, torna dunque a disposizione del tecnico rossoblù, che avrà quindi un'opzione in più sulle corsie esterne. In casa Cagliari sperano anche nei rientri immediati di Aresti e Grassi.