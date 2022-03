QUI BOLOGNA, Arnautovic torna in gruppo. Vignato...

Come fa sapere il Bologna attraverso il suo sito ufficiale, sno ripresi questo pomeriggio al centro tecnico gli allenamenti della squadra rossoblù verso il match di domenica all'ora di pranzo contro la Fiorentina, con una seduta atletica, lavoro tattico e partitella. Marko Arnautovic è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni; differenziato per Arthur Theate ed Emanuel Vignato.