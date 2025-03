Qui Atalanta, oggi la ripresa degli allenamenti: terapie per Retegui e Cuadrado

Questo pomeriggio l'Atalanta è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini. La formazione lombarda ha iniziato a preparare il match contro la Fiorentina in programma domenica pomeriggio alle 15:00 presso lo stadio Artemio Franchi. Rientrati oggi a Zingonia 8 nazionali, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Maldini, Palestra, Pašalić, Ruggeri e Samardžić. Come riportato da Tuttomercatoweb.com Palestra ha avuto un risentimento muscolare al quadricipite femorale della coscia sinistra con la Nazionale U21 ed è in attesa di accertamenti strumentali.

Lavoro parziale in gruppo per Sulemana e lavoro individuale per Kossounou. Mentre ancora terapie per Retegui, Cuadrado, Posch, Scalvini e Scamacca. Il programma di allenamento dei nerazzurri prevede domani una seduta pomeridiana.