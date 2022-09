QUI ATALANTA, Il probabile undici di mister Gasperini

Infermeria affollata per Gian Piero Gasperini, al posto di Musso - fermo per via di una frattura allo zigomo rimediata contro la Roma - ci sarà Sportiello. In difesa confermati Toloi, Demiral e Okoli, da valutare Scalvini, uscito malconcio dall’ultima gara con l’Under 21. De Roon e Koopmeiners andranno in mezzo al campo con Hateboer e Soppy sulle corsie esterne, visto il nuovo problema a Zappacosta. Zapata si allena ancora a parte, nei prossimi giorni verrà valutato dallo staff atalantino: al centro dell’attacco al momento Hojlund è favorito su Muriel, con Malinovskyi ed Ederson che andranno a supporto del giovane danese.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Soppy, Malinovskyi; Ederson, Hojlund.