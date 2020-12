QUI ATALANTA, I convocati per l'Ajax: c'è Gosens

Saranno 23 gli uomini a disposizione di Gasperini domani all’Amsterdam Arena per il decisivo match di Champions League contro l'Ajax. Buone notizie da Gosens, a cui l’Ats ha dato il via libera per poter partire dopo la falsa positività dei giorni scorsi. Tornano anche sia il Papu Gomez, dopo le note vicende di una settimana fa, che Johan Mojica. Resta invece a casa Pašalić: il dolore all’osso pubico non gli consente ancora di tornare in campo. Altra chiamata per il baby Panada, che da Anfield in avanti ha trovato altre 4 convocazioni in prima squadra. Ricordiamo che l'Atalanta domenica sarà l'avversario della Fiorentina nel match di campionato valido per l'11a giornata:

PORTIERI: Gollini, Sportiello, Rossi

DIFENSORI: Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Piccini, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri

CENTROCAMPISTI: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Panada

ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata.