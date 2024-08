PUSKAS, Vittoria di misura: primo a punteggio pieno

FirenzeViola.it

Il Puskas A., prossimo avversario della Fiorentina giovedì nella gara al Franchi valida per l'andata dei playoff di Conference, ha vinto la quarta gara consecutiva in campionato e viaggia a punteggio pieno in classifica. A farne le spese lo MTK Budapest, anch'esso imbattuto fino a questa sera, battuto per 1-0. Il gol che ha deciso il match, dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti, arriva al 51' ad opera di Levi. Gli ungheresi arriveranno insomma non solo con più partite ufficiali nelle gambe ma anche con l'entusiasmo della prima posizione (può raggiungerlo solo il Ferencvaros che è secondo a 9 punti ma con una gara in meno).

Questa la formazione schierata dal tecnico Hornyak con il 4-2-3-1 e i cambi effettuati: Markek, Maceiras, Golla, Stronati, Markgraf (81' Ormonde-Ottewill); Favorov, Nissila; Komaromi (81' Soisalo), Levi (73' Plsek), Nagy (86' Szolnoki); Puljic (73' Colley)