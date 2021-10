POGGI, Romero porterà esperienza. Gli stranieri...

Paolo Poggi, responsabile dell'area tecnica del Venezia, è intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come è nata la trattativa per Romero?

"La trattativa è nata per un'esigenza come è natutrale che sia. Era stranamente svincolato, abbiamo approcciato l'idea pensando che non fosse semplice, invece lo è stato perché ci ha apprezzato. Ci aspettiamo che porti uno spessore di esperienza notevole. Bisogna anche essere fortunati, speriamo che il matrimonio sia fruttuoso per tutti".

Quanto è difficile assemblare un gruppo con tutti questi stranieri?

"Non è facile, ci vuole tempo, ma non abbiamo fretta. La cosa più importante è prendere giocatori che conoscono il calcio e che hanno capacità cognitiva, ma noi sitamo facendo di tutto per far sì che imparino l'italiano".