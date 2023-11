POBEGA, Non ottenere risultati ci sta dando fastidio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All’interno del programma “Tutti i colori dello sport”, promossa da AC Milan, Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, è stato ospite presso l’istituto dell’associazione “La Strada” nel quartiere Corvetto a Milano. Di seguito le parole del centrocampista rossonero a margine dell'evento: "Tutte le settimane cerchiamo di analizzare ogni cosa e prepararci al meglio. Non ottenere risultati ci dà fastidio, ma questa settimana siamo tornati in campo con il mister e chi c'è a Milanello, anche per capire dove sono stati gli errori".

Se la sosta arriva al momento giusto: "Secondo me non c'è un momento giusto o sbagliato. Dobbiamo pensare al ciclo di partite che abbiamo per rimettere il discorso su come avevamo iniziato".

Su cosa migliorare: "Il Mister ci sta dicendo di aiutarci per lavorare e preparare al meglio le partite. Poi tutte le partite le osserviamo tra di noi".

Sui risultati altalenanti: "Non ne abbiamo parlato in grosso modo, dobbiamo puntare a ciò che succede nelle partite successive. Ogni partita ha la sua storia e può essere condizionata da un episodio. Dobbiamo ripartire dalla prestazioni perché siamo una squadra forte e quando mettiamo in campo la prestazione giusta viene fuori anche il risultato".