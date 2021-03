PIOLI, Bravi a raschiare il barile. Per lo scudetto...

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 in casa della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "La delusione è stata forte perché volevamo andare avanti anche in Europa League. Bisognava stringere i denti stasera, i ragazzi sono stati bravi a raschiare il barile e vincere nei momenti importanti. Se ho esultato di più? Io esulto sempre quando si vince perché tutte le partite sono importanti e complicate. Più andiamo avanti e più diventeranno importanti, stasera potevamo non essere bellissimi o brillantissimi, ma l'importante era tornare alla vittoria e l'abbiamo fatta contro una squadra che ci vede in difficoltà dà ancor più valore al nostro successo. Siamo stati in testa fino a poco tempo fa, Ibra fa bene a parlare di scudetto. Dobbiamo provarle a vincere tutti, il nostro futuro dipende da noi e abbiamo le qualità per giocarcela, poi se ci riusciremo o no... Bennacer? Senza nulla togliere a Meité e Tonali, lui ha caratteristiche particolari e lo aspettavamo da tempo. Andrà in Nazionale, ma giocherà solo una partita e gli farà anche bene. Siamo partiti con altri obiettivi, ma adesso siamo lì e ci giochiamo 10 partite da qui alla fine. Abbiamo battuto un sacco di record, ma non significa niente se sbagliamo da qui alla fine. In Italia ce ne sono 7 fortissime e solo 4 andranno in Champions. Sconfitta Juve? Non me lo aspettavo però questo è il calcio, non si può sottovalutare nessuna squadra".