PELLEGRINI, Noi bravi e fortunati. La Fiorentina...

Così Lorenzo Pellegrini, a segno nella vittoria della Roma in casa della Fiorentina, al termine del match ai microfoni di Sky Sport: "Loro sono un'ottima squadra, ci hanno messo molto in difficoltà soprattutto quando hanno segnato. Poi però siamo stati bravi e fortunati, e con il 3-1 e 4-1 è stato tutto più semplice".

Come descrive l'invenzione sullo 0-1?

"Volevo provare a calciare, sono tornato indietro ed è stato bravo Zaniolo ad attaccare lo spazio. Per me così è più facile mandarli in porta.

Arrivato il primo gol in questa Serie A...

"Sono molto contento, lo aspettavo da tanto. Con la SPAL la Lega ha dato autogol ma ci sta, sono contento perché mi serviva".

Che segnale lanciate al campionato?

"Di divertirci e migliorare. Ci divertiamo tanto, e questo è fondamentale per vincere".