Graziano Pellè non sembra ancora pronto per scendere in campo dal primo minuto. L'attaccante di Lucera è ancora a quota zero gol, in un campionato che lo ha visto vittima dei soliti infortuni che in pratica lo accompagnano da quando è approdato al Parma. L'occasione per sbloccarsi ora c'è e già due anni fa fu proprio lui a decidere la gara di Firenze.