PARMA, Presentata maglia da trasferta a righe orizzontali

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Puma e Parma Calcio hanno presentato il nuovo Away Kit, che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili nella stagione calcistica 2024/25, parte della nuova "matchwear collection" dedicata alla casa del calcio gialloblu, lo stadio Ennio Tardini che quest'anno celebra il suo centesimo anniversario. La nuova maglia Away vede il ritorno della storica base Clyde Royal e con le righe orizzontali in Faster Yellow e dai profili del colletto a girocollo e delle maniche in Puma Navy, che riprende le divise di inizio millennio. Un design reso elegante dai dettagli della texture sulle strisce Faster Yellow: sono ben riconoscibili, infatti, i profili della porta monumentale che si trova all'ingresso dello stadio Tardini. Impreziosita dal logo Tardini 100 che celebra lo storico legame fra la squadra e la propria arena nell'anno del Centenario. In questo secolo di storia lo stadio ha ospitato grandi campioni provenienti da tutto il mondo, magiche notti europee e 8 trofei conquistati: oggi è uno degli stadi più antichi e più affascinanti d'Italia. Un fascino suscitato dalla linea liberty del suo celebre ingresso monumentale e, soprattutto, dalla sua stretta vicinanza al manto erboso di gioco, oltre che dalla sua collocazione nel centro cittadino.

In occasione di questo importante anniversario, il Parma Calcio ha voluto rendere omaggio al Tardini con un logo celebrativo, un simbolo che non è solo un segno di riconoscenza verso il passato, ma anche un impegno per il futuro, per continuare a vivere e condividere nuove emozioni con tutti i tifosi. La nuova maglia Away del Parma Calcio, dalla vestibilità regular, combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l'avanzata tecnologia di termoregolazione Puma dryCell, un sistema di gestione dell'umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Ideale sia per la partita che per l'uso quotidiano, la maglia è realizzata con l'innovativa recycling technology Re:Fibre di Puma e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. La maglia è tanto una dichiarazione di moda quanto una maglia per performance d'élite. (ANSA).