PARMA, Battuto il Galatasaray in amichevole. Viola avvisati

Alla Raiffeisen Arena di Linz, teatro dell’amichevole tra il Parma, futura avversaria della Fiorentina in Serie A, e il Galatasaray, campione di Turchia, il risultato dà ragione ai crociati. Un secco 2-0 che punisce Icardi e Torreira, con le firme di Hernani nel primo tempo e di Man nella ripresa. Nonostante il carattere amichevole della partita, gli emiliani, dopo l’assaggio fornito in Coppa Italia la scorsa stagione, quando i viola passarono il turno solo ai rigori, mettono in guardia la Fiorentina in vista dell’appuntamento al Tardini il 18 agosto alle 18:30.