PARATICI, All'andata distratti da sentenza con Napoli

Fabio Paratici, dirigente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Dybala-Ronaldo? In questi tre anni hanno giocato spesso insieme, non ho troppo da dire con allenatori diversi. Quest'anno Paulo ha giocato pochissime gare e ne abbiamo sentito la mancanza. Anno scorso avevamo Higuain, l'anno prima Mandzukic... Alcune volte hanno giocato insieme, spesso separati. La stagione è di 50/55 partite ed è normale avere ricambi. La partita dell'andata, alle 19, abbiamo ricevuto la notizia che era stata invertita la gara contro il Napoli ed ha inciso nella testa di tutti noi. Non potemmo schierare Rabiot e poi ci sono i nostri difetti. Abbiamo fatto una stagione con partite buone e partite meno buone, servirebbe un'analisi approfondita. Come viviamo questo momento? Noi lo viviamo con grande serenità perché siamo tranquillissimi di aver agito con la massima limpidezza e siamo serenissimi. Vedo il presidente ogni giorno, è molto sereno, sta lavorando e progettando il futuro. So quanto ci tenga al bene del calcio e al bene della Juventus. Le reazioni violente che sono nate dopo l'annuncio della Superlega hanno distolto l'attenzione dalle cause e dal perché delle proposte che sono state fatte. Sono state raccontate cose non vere come che volevamo abbandonare i campionati, che la formula non era chiusa... Bisognerebbe informarsi meglio. Nessuno informato? Dinamiche da affrontare in altri ambiti e in altri momenti. Pirlo? In caso di Champions League sì, non pensiamo al caso B perché abbiamo grande fiducia in quello che stanno facendo tutti insieme per raggiungere l'obiettivo".