OKAKA, A Parma pareggio che dimostra attaccamento

Stefano Okaka è stato ieri ospite della trasmissione Udinese Tonight in onda su Udinese Tv. Ecco le sue parole: "Non dimentichiamoci che ieri abbiamo giocato contro una squadra forte che si giocava il tutto per tutto. Alla fine del primo tempo, per la prima volta ho visto tutti i miei compagni desiderosi di riprendere il risultato. Stiamo cercando la strada giusta per alzare il livello del nostro campionato e raggiungere il prima possibile l’obiettivo. Questa è stata la dimostrazione che la squadra ha desiderio, attaccamento per la maglia, al Club, alla responsabilità di quello che fa. Ti puoi fidare dei tuoi compagni e ieri si è vesto, alla fine abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Complimenti a tutti perché abbiamo trasformato le parole in fatti. Siamo in Serie A e ci sono partite che puoi cominciare bene e altre meno bene. Quello che conta però è il risultato finale. Bisogna analizzare anche da dove arriva una squadra. Noi un mese e mezzo fa parlavamo del fatto che non andava bene niente, che non c’era grinta, desiderio e attaccamento, ma le valutazioni vanno fatte alla fine. Se io vado a Parma, perdo 2 a 0 e alla fine riesco a portare a casa un 2-2 e vedo i miei compagni con questo attaccamento e la voglia di recuperare la partita non posso che fare i complimenti a tutti".