NICOLA, Nostro errore è stato non raddoppiare subito

Così a Sky Davide Nicola, tecnico della Salernitana, dopo il trionfo sulla Fiorentina: “La salvezza non è più facile avendo visto tre partite, anzi, ora dovremo dare tutto e non possiamo far altro che continuare a crederci. Oggi l’unica pecca è stata non chiuderla, non segnare un gol in più fin da subito. La Fiorentina non aveva mai subito un gol nei primi dieci minuti, noi abbiamo cercato di vincerla a tutti costi rispettando un avversario qualitativo”.

Nel gesto della scarpa in mano cosa c’è?

“Avevo un sassolino dentro che mi dava fastidio, po uno deve inventarsi altri modi di comunicare per richiamare l’attenzione di qualche giocatore. Direi che ha sortito i suoi effetti…”.

Come le è sembrata la sua squadra?

“Non è la scarpa o il dire di volerci credere, bensì avere una squadra che crede veramente in quello che fa. Qui c’è voglia di apprendere, migliorare. Mi aspettavo di andare nel doppio vantaggio almeno nella prima mezz’ora, lì forse dobbiamo migliorare. Chi è entrato però ha dimostrato di valere, poi raggiunto il 2-1 la squadra è stata più padrona di gestire situazioni potenzialmente pericolose. Ora chiedo alla mia gente di sostenere la squadra con amore incondizionato”.

Cosa porta nelle squadre quando arriva?

“Col Crotone non sono subentrato ma sono partito dall’inizio, con loro è stato un percorso di un intero anno. Invece per poter crescere in ambito di carriera ho dovuto accettare di subentrare, io sono convinto di avere una cultura del lavoro che funziona. Nella mia carriera quello che ho ottenuto è per questo”.