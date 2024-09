NEW SAINTS, Vittoria in campionato: 2-0 all'Aberystwyth

FirenzeViola.it

La prima avversaria nella fase a girone unico di Conference League della Fiorentina sarà il New Saints. La formazione gallese, che affronterà i viola al Franchi giovedì 3 ottobre alle 21:00, questa sera era impegnata nella quinta giornata della Welsh Premier League, la massima serie gallese, nel match casalingo contro l'Aberystwyth. Il match, terminato poco fa, si è concluso 2-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Williams al 59' e Canavan in pieno recupero.

Per i New Saints, nonostante il campionato sia giunto alla quinta giornata, si tratta della seconda vittoria su due match disputati. I biancoverdi infatti non hanno disputato la prima, la terza e la quarta sfida di Welsh Premier League che sono state posticipate.