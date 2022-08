NAPOLI, Formazione: Spalletti a Firenze con i soliti 11

Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli si presenterà a Firenze ancora con la solita formazione. Per la terza volta consecutiva Luciano Spalletti sembra orientato a schierare i soliti undici, quelli che nelle prime due giornate di campionato hanno portato a casa 6 punti segnando ben 9 gol (5 prima e 4 poi). Il turnover partirà la settimana prossima, con l’arrivo della Champions League. Quindi, in occasione di Fiorentina-Napoli, questa sarà la formazione titolare dei partenopei:

4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinsli; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti