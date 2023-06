MOYES, Non abbiamo giocato bene, ma conta vincere

FirenzeViola.it

David Moyes, allenatore del West Ham, ha commentato la vittoria della sua squadra in finale: "Sono un allenatore, vorrei rivivere sempre serate così. Non abbiamo giocato bene, ma in queste partite conta solo vincere. Abbiamo sofferto pochissimo, l'abbiamo meritata. Sono fiero di questo traguardo. Nel calcio ci sono momenti brutti e belli, oggi me la godo da campione d'Europa".