MOURINHO, Vorrei spiegazioni da Banti. Così è troppo

José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il 2-0 con cui la sua squadra ha perso contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "La spiegazione la aspettiamo da tante partite e non ce l'abbiamo. Oggi ce n'è una doppia: uno è che noi ovviamente dopo la partita di giovedì ci mancavano energie fisiche e mentali, già lo sapevamo che ci sarebbe stata differenza con chi si è preparato tutta la settimana. Spiegazioni le vorrei avere dal signor Banti di Livorno, che non è lontano da qua. Il rigore l'ho visto, è un tocco, non è un fallo, l'arbitro ha visto e non l'ha dato, non è da VAR. Il signor Banti interviene e, se stiamo parlando dei 3 punti di oggi, dico che la Fiorentina è stata più forte, ha giocato con un motore differente, con una velocità differente, con una concentrazione differente, con un'energia differente, ha meritato di vincere. Però parliamo dei 3 punti di oggi, di Venezia, di Bologna e dei tanti tanti episodi a cui non ci sono spiegazioni. Banti dov'è? Non so se è a Coverciano o a Milano, ma perché ha chiamato un arbitro come Guida che stava a 10 metri e che ha visto che non era rigore? Perché? Vogliamo queste spiegazioni e non le abbiamo. Alla fine è così, abbiamo una finale che assorbe emozioni ed energie, non è facile in una città e in un club così dimenticarla, ma abbiamo un campionato da giocare ed è veramente troppo quelle che succede a questa squadra".

Come mai la Roma oggi era intimorita?

"Molto semplice. Zalewski dodici mesi fa oggi sarebbe stato in panchina in Primavera, oggi ha giocato 7-8-9 partite di fila, quarti e semifinali di una competizione europea. La differenza di un gioco orizzontale con quello verticale è che la Roma ha giocato 14 partite in più della Fiorentina, un avversario che si è preparato ogni settimana per giocare una partita. Facciamo 10 km, e sono di più, per 14 partite e sono tanti... Questa è la differenza tra l'intensità e meno intensità, tra la concentrazione e la meno concentrazione. Sappiamo che abbiamo il rispetto dei romanisti, ma vogliamo anche il rispetto dei Banti di questa vita che, seduti sulla loro sedia, ci hanno tolto tanti punti".