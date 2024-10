MORATA, Consegnato il tapiro d'oro all'attaccante del Milan

FirenzeViola.it

Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli ha consegnato un Tapiro d’oro ad Alvaro Morata, dopo che Marco Ballarini, sindaco di Corbetta (MI), ha annunciato sui suoi social che l’attaccante milanista sarebbe diventato un abitante del comune milanese, violando la privacy del centravanti spagnolo. "Magari il sindaco dovrebbe migliorare il suo Tik Tok e fare qualche balletto. Gli manderemo una maglia del Milan, vediamo se andrà verso il lato giusto della città", scherza Morata, facendo riferimento al fatto che il sindaco è un tifoso dell’Inter. "L’importante è proteggere i bambini. Ora lasciate tranquillo il sindaco, è stato solo uno scherzo. Nel prossimo posto in cui andrò a vivere, nel contratto deve esserci scritto che il sindaco è milanista", continua l’attaccante rossonero. Quando l’inviato gli chiede se cambierà casa, Morata risponde: "Non lo so, probabilmente".

Per l’attaccante del Milan è il primo Tapiro d’oro della carriera.