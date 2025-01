MONZA, Innesto in difesa: preso Lekovic dalla S. Rossa

FirenzeViola.it

Innesto in difesa per il Monza. La società brianzola, ultima in classifica ma reduce dal successo contro la Fiorentina, ha definito l'acquisto dalla Stella Rossa di Belgrado di Stefan Lekovic, difensore classe 2004. Il calciatore, riporta 'Sky', domani sarà in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto.

Negli scorsi giorni, l'allenatore del Monza Salvatore Bocchetti aveva preannunciato l'arrivo di un nuovo centrale di difesa: "Che notizia si aspetta dal mercato? Dopo stasera sicuramente un difensore (ride, ndr). Vediamo”.

Poi sulla possibilità che Pablo Marì e Bondo vadano alla Fiorentina, il tecnico del Monza ha risposto così: "No, Galliani mi ha detto che non ci sono state trattative. Sono a tutti gli effetti giocatori del Monza e si sono allenati alla grande, io alleno quelli che ho a disposizione e cerco di tirare fuori il meglio da loro. Poi il mercato trova altre dinamiche, abbiamo il dottor Galliani che coglierà le occasioni".