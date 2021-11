MILAN, Pioli prova a recuperare Messias. Romagnoli...

A poco più di una settimana dal match di sabato prossimo al Franchi, MilanNews.it riporta la situazione infortunati dei rossoneri: l'ex allenatore della Fiorentina ed attuale tecnico del Milan Stefano Pioli conta di recuperare Junior Messias per la gara di Firenze. Il brasiliano, che fino ad adesso ha giocato solo pochi minuti in questa stagione, oggi si è allenato col gruppo e, con una settimana di allenamenti davanti, con tutta probabilità dovrebbe essere convocato sabato prossimo. Ancora lavoro a parte per Alessio Romagnoli e Samu Castillejo, out per problemi fisici ed in dubbio per la partita contro i viola.