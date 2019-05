MIHAJLOVIC, I viola non le perderanno tutte. Genoa...

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato così della lotta salvezza in conferenza stampa: "Non è facile per chi è ancora in lotta per rimanere in categoria sia per merito nostro che abbiamo alzato la quota salvezza sia perché ci sono tante squadre in lizza. Chi retrocede? I viola non possono perderle tutte... Il Genoa rischia grosso perché deve obbligatoriamente vincere a Firenze. Orsolini? Difensivamente deve migliorare ancora tanto. Per una big ancora non è pronto".